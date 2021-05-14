Саранск, , 18:48 — REGNUM При попытке пересечения границы РФ сотрудниками УЭБиПК МВД по Мордовии задержан бывший заместитель председателя правительства республики — министр целевых программ Алексей Меркушкин. Он подозревается в преступлении по ч.5 ст.291 УК РФ («Дача взятки»), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, в 2015 году фактически являясь акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» вместе с председателем Совета директоров банка дали взятку в размере 7 млн рублей главе нацбанка Мордовии — регионального отделения Центробанка России за отзыв предписания по итогам проверки банка, которая выявила нарушения, что могло привести к отзыву лицензии.

Бывший глава нацбанка республики ранее был помещен под домашний арест в рамках уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Экс-глава Мордовпромстройбанка заключен под стражу по обвинению в даче взятки. Третий фигурант в даче взятки был помещен под домашний арест по другому уголовному делу.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании меры пресечения.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил о задержании сына бывшего главы Мордовии и Самарской области Алексея Меркушкина. Парламентарий напомнил, что месяцем ранее он направил запрос Генпрокурору России Игорю Краснову, информируя о непринятии мер в отношении Меркушкина. По данным Хинштейна, он может быть причастен к ряду преступлений.

В период с 2012 по 2019 год Алексей Меркушкин работал в правительстве Мордовии, в феврале 2019 года ушел в отставку с поста министра целевых программ.

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