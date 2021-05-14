Ардатовский район, Нижегородская область, , 18:46 — REGNUM Правоохранительные органы Нижегородской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в убийстве егеря Валерия Гайдыша, работавшего в Ардатовском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 4 мая охотовед во время патрулирования вверенного ему участка леса натолкнулся на двух мужчин, с которыми у него произошел конфликт из-за того, что они незаконно охотились. Браконьеры убили егеря, после чего спрятали тело и попытались избавиться от следов совершенного преступления.

Тела Валерия Гайдыша так и не нашли, но его поиски продолжаются.

Накануне, 13 мая, суд заключил под стражу одного из подозреваемых в убийстве, а его подельнику меру пресечения изберут уже в ближайшее время.