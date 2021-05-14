Луганск, , 18:44 — REGNUM Количество обстрелов территории ЛНР со стороны украинских боевиков за неделю достигло 14, сообщил 14 мая журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

Обстрелам на Попаснянском направлении подверглись районы Первомайска, Золотого-5, посёлка Молодёжное, посёлка городского типа Калиново и села Калиново-Борщеватое. По этим населённым пунктам ВСУ открыли стрельбу из миномётов калибра 82 мм, гранатомётов (СПГ, РПГ и АГС) и стрелкового оружия.

На Славяносербском направлении ВСУ обстреляли районы села Желобок и посёлка городского типа Донецкий, украинские боевики применили СПГ. На Дебальцевском направлении ВСУ открыли огонь из гранатомётов и стрелкового оружия по району населённого пункта Логвиново.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ заминировали участок у линии соприкосновения с ЛНР — СЦКК