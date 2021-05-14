Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Демократы и Республиканцы после месяцев обсуждений смогли договориться о создании двухпартийной комиссии, которая займется расследованием протестов 6 января в Вашингтоне. Об этом 14 мая сообщает Associated Press.

Согласно условиями контракта, о котором стало сегодня известно, комиссия будет состоять из равного количества представителей Республиканской и Демократической партий. По пять от каждой стороны. Совет наделяется правом вызывать в суд и должен будет предоставить отчет к 31 декабря, а также рекомендации по предотвращению будущих беспорядков.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 15 февраля объявила о создании независимой комиссии по расследованию беспорядков, произошедших на территории Капитолия 6 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.