Москва, , 18:40 — REGNUM Правительство Российской Федерации официально утвердило перечень зарубежных стран, признанных недружественными государствами.

Документ опубликован 14 мая на официальном сайте правовой информации.

В перечень включены США и Чехия.

При этом документ поясняет, с каким количеством российских физических лиц этим государствам разрешается заключать трудовые соглашения по обслуживанию дипломатических объектов.

В частности, Чехии разрешено заключить 19 таких договоров, в то время как США не будет позволено ни одного.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о противодействии недружественным шагам иностранных государств в интересах безопасности РФ.

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