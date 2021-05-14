Правительство РФ утвердило список недружественных иностранных государств
Москва, 14 мая, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации официально утвердило перечень зарубежных стран, признанных недружественными государствами.
Иван Шилов ИА REGNUM
Здание Правительства Российской Федерации
Документ опубликован 14 мая на официальном сайте правовой информации.
В перечень включены США и Чехия.
При этом документ поясняет, с каким количеством российских физических лиц этим государствам разрешается заключать трудовые соглашения по обслуживанию дипломатических объектов.
В частности, Чехии разрешено заключить 19 таких договоров, в то время как США не будет позволено ни одного.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2021 года президент России ВладимирПутин подписал указ о противодействии недружественным шагам иностранных государств в интересах безопасности РФ.