Медногорск, Оренбургская область, , 18:31 — REGNUM Несущиеся через оптоволокно и мобильную сотовую связь слухи о том, что у Медногорского медно-серного комбината нет будущего, да и вообще в любой момент производство может быть остановлено, на самом предприятии называют глупыми и абсурдными. Гигантские капитальные вложения говорят о том, что предприятие перспективно и будет продолжать развиваться. Именно это стало одной из главных мыслей на встрече Губернатора Оренбурской области Дениса Паслера с работниками предприятия, сообщает телеканал «Медногорск ТВ».

Медногорск стал в последнее время центром притяжения негатива, причем и социального, и экономического, и даже политического. Катализатором этой медиашумихи стала трагедия, когда 24 апреля погиб рабочий. Причём, чем больше времени проходит с момента трагедии, тем меньше о ней вспоминают и тем больше пытаются втащить в информационную повестку темы чернушные, а может и откровенно лживые. Оно и понятно — впереди большие выборы, есть желающие набрать политические очки. Но какая же ситуация на комбинате и в целом в Медногорске на самом деле? На самом деле и город, и комбинат активно развиваются и имеют большие перспективы.

На самом комбинате отправной точкой новой истории считают 2001-й год, когда ММСК вошел в состав Уральской горно-металлургической компании. Именно с этого периода на предприятии начали наверстывать упущенное в 90-х годах прошлого века и в сфере социальной, и в сфере модернизации производства. Общий объем инвестиций в производство составил порядка 14 миллиардов рублей, из 9 миллиардов пошли на решение экологических проблем. Как результат — снижение выбросов в 17 раз.

Расшитие узких мест — это решение актуальных для коллектива вопросов. Например, таких, как охрана труда, улучшение обеспеченности средствами индивидуальной защиты и спецодежды, контроль качества питания в столовых, движение общественного транспорта, восстановление культурно-массовой и спортивной работы. Все они будут решаться через постоянно действующую комиссию, состоящую из наиболее опытных и уважаемых работников семи основных и вспомогательных цехов, которая создана на комбинате. Один из принципов работы комиссии в том, что жалобу или предложение можно подать минуя свое непосредственное начальство.

Сегодня на ММСК трудятся чуть более 1500 рабочих. Для 25-тысячного Медногорска цифра весомая. Если прибавить сюда семьи, то получается, что от комбината напрямую зависит благосостояние четверти жителей города. Работа на ММСК для горожан — это синонимы стабильности, соцгарантий и достатка. Оно и понятно, ведь зарплаты основных профессий на комбинате в полтора-два раза выше, чем в среднем по городу.

На предприятии подчеркивают, что перспективы дальнейшего роста оплаты труда вполне реальны. И зависят они не только от стоимости металла на мировом рынке, но и от производительности труда. Как и каждому работодателю, комбинату выгодно, чтобы она повышалась.

Медногорск — это моногород, который 85 лет назад вырос вокруг медно-серного комбината. Предприятие и город вместе пережили войну, эпоху социализма, застоя и лихих девяностых, когда вообще вся страна катилась под откос.

Жители знают, что если в городе сегодня делается что-то хорошее, то как правило это делается при участии ММСК и УГМК. Поддержка школ и больниц, спортивные секции для детей и взрослых, благоустройство улиц и скверов, забота о ветеранах и много чего еще. За последние 5 лет комбинат потратил на социалку более миллиарда рублей.