Тунис, , 18:22 — REGNUM 17 мигрантов пропали без вести после кораблекрушения в Средиземном море, их судно было найдено 13 мая у берегов Туниса. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

Двое выживших нигерийского происхождения были спасены тунисскими властями неподалёку от портового города Сфакс на востоке страны.

«По меньшей мере 17 мигрантов утонули сегодня у берегов Туниса, по данным двух выживших, спасенных властями. Сообщается, что лодка отплыла из города Зуара в Ливии два дня назад», — сказала в Twitter пресс-секретарь МОМ Сафа Мшели.

Тунис регулярно оказывает помощь мигрантам из соседней Ливии, которые терпят кораблекрушения в Средиземном море, на одном из самых смертоносных миграционных маршрутов по данным ООН.

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