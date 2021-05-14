Иерусалим, , 18:22 — REGNUM Боевые самолеты ВВС Израиля нанесли ряд ударов по военно-морским силам ХАМАС, сообщает 14 мая пресс-служба израильских Вооруженных сил.

По утверждению пресс-службы, ВВС Израиля «поразили десятки целей, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС, включая суда, склады оружия, наблюдательные пункты и военные объекты».

В это же время информ-ресурсы ХАМАС заявили о нанесении удара по химическому заводу в Израиле.

Ранее сообщалось о проведении атаки израильской морской платформы по добыче газа с применением беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта Израиля и палестинцев продолжается с 8 мая. С обеих сторон погибли более ста человек.

Напряженность продолжает расти.

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