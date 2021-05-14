Кострома, , 18:24 — REGNUM Житель города Костромы подал в суд на территориальную генерирующую компанию (ТГК-2) из-за лужи — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лужа Https://dorogi-onf.ru

По словам мужчины, в марте 2021 года он гулял в районе площади Конституции и вступил в лужу с кипятком, образовавшуюся из-за порыва на коммуникациях. Истец не заметил горячую воду из-за проблем со зрением.

Мужчине пришлось обратиться за помощью к медикам. Врачи констатировали термический ожог левой стопы, на протяжении 14 дней истцу приходилось ходить на перевязки. Костромич указал, что до сих пор испытывает боль и не может носить обувь из-за полученного ожога.

В исковом заявлении мужчина потребовал от коммунальщиков 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Дело будет рассматривать Свердловский районный суд города Костромы.

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