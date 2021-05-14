Киев, , 18:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против иностранных граждан и украинцев, которых власти в Киеве считают «криминальными авторитетами» и «ворами в законе».

Об этом он заявил вечером 14 мая по итогам заседания Совнацбеза, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский уточнил, что в этот раз под санкции попали 111 человек. Санкции предусматривают блокировку активов; невозможность получения гражданства; а если человек сейчас находится на территории Украины — принудительное выдворение.

«Мы гостеприимная страна, но не для этих 111 иностранцев. Мы говорим — прощайте», — заявил президент Украины.

Кроме того, по решению СНБО введены персональные санкции против 557 «воров в законе».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Совнацбез Украины вводил санкции против оппозиционных политиков и связанных с ними лиц, а также против украинцев, которых власть посчитала ответственными за потоки контрабанды.