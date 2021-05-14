Екатеринбург, , 18:30 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 102 случая заражения коронавирусом. ОБ этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 13 мая 2021 года на территории области было зарегистрировано 95 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе зафиксировано 87 594 случая заражения.

По данным медиков, вирус обнаружили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (+48), Артинского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Качканара, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжают вакцинировать жителей от COVID-19 в торговых центрах.

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