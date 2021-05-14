Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Представитель Республиканской партии Элиз Стефаник 14 мая была избрана в члены Палаты представителей США, сообщает USA Today.

Политик получила 134 голоса от Республиканской партии. Ее соперник, Чип Рой, получил лишь 46 голосов, а три другие кандидата набрали по одному голосу.

Напомним, Стефаник пришла на замену Лиз Чейни, которая ранее занимала пост председателя Конференции республиканцев в Палате представителей.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее республиканцы обвинили законодательницу Чейни в поддержке проведения процедуры импичмента действующего на тот момент президента США Дональда Трампа.

Однопартийцы Чейни отметили, что она 13 января проголосовала в поддержку резолюции об импичменте Трампа «без проведения слушаний и установленных процедур». Республиканцы обратились к Чейни с призывом уйти в отставку и вернуть партии средства, предоставленные законодательнице для проведения предвыборной кампании. В свою очередь Чейни опубликовала собственное заявление, в котором отметила, что своё решение о поддержке импичмента Трампа считает верным.

Напомним, что Лиз Чейни — это дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни (2001−2009), также он занимал посты министра обороны Соединенных Штатов и возглавлял администрацию Белого дома ещё при Джеральде Форде.