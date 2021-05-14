Донецк, , 18:14 — REGNUM Количество обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ достигло за неделю 21, сообщил 14 мая журналистам заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

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При этом украинские боевики применяли зенитные установки, ПТРК, миномёты калибра 120 и 82 мм, гранатомёты, вооружение бронетехники, стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулемёты.

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 12 населённых пунктов ДНР: посёлков шахт 6/7 и имени Гагарина (Горловка), посёлков шахт Челюскинцев и «Трудовская» (Донецк), сёл Спартак, Лозовое и Жабуньки (окрестности Донецка), села Яковлевка и посёлка Красный Партизан (под Ясиноватой), сёл Григоровка, Новая Марьевка, Новоласпа и Стыла на юге республики.

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