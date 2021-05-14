Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM По-летнему жаркая рабочая неделя заканчивается в Петербурге мощными пробками. Многие горожане на час раньше закончили рабочий день и попытались покинуть душный город до вечерних пробок, но не у всех это получилось. К 17:00 мск 14 мая Санкт-Петербург встал в 8-балльные пробки.

Автомобильный поток на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает сервис «Яндекс. Карты», уже в 17:00 мск дорожная карта города окрасилась в красный цвет, а к 18:00 мск — в бордовые тона.

Помимо высокого трафика, в Петербурге действует 70 ограничений из-за дорожных работ и ДТП. Улучшение дорожной ситуации ожидается к 20:00 мск, к этому времени пробки будут оцениваться в пять баллов, а к 21:00 мск — в три балла, прогнозирует сервис.