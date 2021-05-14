Киев, , 18:09 — REGNUM Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение оштрафовать телеканал ZIK на 341,1 тыс. грн (порядка $12 тыс.), сообщила 14 мая пресс-служба органа.

Согласно источнику, штраф наложен за «призывы к развязыванию агрессивной войны, разжигание вражды и ненависти» в программах 2019 года. В частности, экс-депутат и бывший мэр Харькова Михаил Добкин выразился «в форме непрямого призыва к насилию, с использованием языка ненависти в адрес конкретных лиц, которые в 2014—2019 годах находились на высших руководящих должностях в стране».

СМИ отмечают, что речь может идти о следующем высказывании Добкина:

«По законам военного времени на центральной площади, там, где пролилась первая кровь людей, повесить Порошенко, Турчинова, это чудо из руководства «Свободы» Тягнибока, а Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе».

Регулятор также отмечает, что трансляция передачи состоялась трижды без изменений или редакционной модерации, что свидетельствует об осознанном распространении соответствующей информации.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале этого года в отношении телеканал ZIK властью были наложены санкции, что повлекло за собой прекращение вещания канала в телеэфире.