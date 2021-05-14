Москва, , 18:22 — REGNUM В апреле 2021 года на территории Москвы было создано 11 пешеходных переходов. Об этом 14 мая сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новые пешеходные переходы появились по адресам: Новочеркасский бульвар, д. 41, корп. 4; Новочеркасский бульвар, д. 51; ул. Гурьянова, д. 43; Филевский бульвар, д. 41 (два перехода); улица Большая Лубянка, д. 20, стр. 2; улица Перерва, д. 43, корп. 1 (три перехода); улица Люблинская, д. 4, корп. 2 (регулируемый); улица Заповедная, д. 2.

Помимо этого, на участке улицы Нижняя Первомайская между улицами 9-я Парковая и 11-я Парковая был снижен скоростной режим, поскольку рядом находятся гимназия и школа.

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