Москва, 14 мая 2021, 18:07 — REGNUM Партия «Единая Россия» завершила приём заявлений на предварительное голосование. Почти половина претендентов — беспартийные, совершенно новые лица в политике.
Треть участников процедуры представляют общественные и волонтерские организации. Всего заявление подали 7624 кандидата, рассказал председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» Александр Карелин.
По его словам, средний возраст кандидатов — 41 год, а каждый третий участник процедуры — моложе 35.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» — единственная партия, которая проводит предварительное голосование и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Процедура пройдёт с 24 по 30 мая по максимально открытой модели — участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит съезд.