Москва, , 18:21 — REGNUM Жителям Москвы на данный момент доступно два вида вакцин от коронавируса. Об этом 14 мая сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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Помимо «Спутника V» москвичи теперь могут привиться и препаратом «ЭпиВакКорона». Причем обе вакцины, со словам вице-мэра, доступны по всех городских поликлиниках.

«Во всех пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в городских поликлиниках, москвичам доступна прививка как препаратом «Спутник V», так и вакциной «ЭпиВакКорона». Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации и при приеме сообщить врачу о желаемом препарате», — сказала Ракова.

Ранее ИА REGNUM подготовило материал, в котором подробно рассматривался вопрос о доступности различных видов вакцин на территории Москвы и Подмосковья. Журналистская проверка показала, что препарат «ЭпиВакКорона» практически не доступен для жителей столицы. Корреспондент ИА REGNUM общался с представителями медучреждений, в которых ведут вакцинацию, в каждом округе столице, но наличие этого препарата на тот момент подтвердилось всего в одной столичной организации здравоохранения.

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