Киев, , 17:58 — REGNUM Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что никогда не дает ему советы, которые касаются его работы, поскольку не считает себя достаточно компетентной для этого.

Об этом она заявила в одном из телеинтервью, фрагменты которого цитируют 14 мая украинские СМИ.

Вместе с тем, Елена Зеленская отметила, что она понимает, «откуда здесь ноги растут».

«Владимир во многих интервью говорит: моя жена на меня сильно влияет. И я каждый раз у него спрашиваю: «Зачем ты это говоришь?»… Возможно, влияю эмоционально, возможно. Но я влияю на своего мужа, а не на президента и никогда не даю советы, касающиеся его работы», — рассказал она.

ИА REGNUM напоминает, что 6 февраля этого года президент Владимир Зеленский поздравил жену Елену с днем рождения через социальные сети в стихотворной форме на украинском языке, отметив, что без нее бы не стал тем, кем есть.