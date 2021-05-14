Нью-Йорк, США, , 17:57 — REGNUM Несколько человек госпитализированы в Нью-Йорке в результате серии нападений грабителей в городской подземке, сообщает 14 мая DailyMail.

Похожие нападения и грабежи произошли на трех разных станциях метрополитена Нью-Йорка.

Всякий раз нападавшие около 10 минут избивали свою жертву, а затем отбирали деньги и мобильные телефоны, после чего потерпевшие не могли быстро вызвать полицию.

Представители транспортной полиции Нью-Йорка (NYPD Transit) уже заявили, что считают этот инцидент вероятными действиями одной и той же банды.

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