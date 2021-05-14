Вашингтон, , 19:26 — REGNUM

Принц Гарри в интервью Armchair Expert поделился новыми подробностям на счет своего переезда в Калифорнию, США. Об этом 14 мая сообщает BBC.

По словам принца, он решил отдалиться от королевской семьи Великобритании, потому что захотел «выйти из круга боли и несчастья», и не дать собственным детям испытать нечто подобное. При этом Гарри сказал, что не хочет указывать на кого-то пальцем и вдаваться в детали.

После данного заявления в Кларенс-хаус (вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи) сообщили, что никаких комментариев на счет нового интервью принца давать не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью американской телеведущей Опре Уинфрипринц Гарри и Маркл допустили критические высказывания в отношении королевской семьи.

По данным источников, дворец и члены королевской семьи намерены «с достоинством молчать», не комментируя содержание интервью.