Калуга, , 17:54 — REGNUM В Калуге стартовал первый межмуниципальный молодёжный форум «Юность 2021». Участники форума заселились в корпуса оздоровительного лагеря «Сокол» и познакомились друг с другом. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, гостями и непосредственными участниками открытия форума и интеллектуально-спортивной игры «Форт Бойярд» стали глава городского самоуправления Юрий Моисеев, председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, первый заместитель городского головы Александр Серяков, заместитель городского головы Ирина Агеева и начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко.

В Калуге стартовал молодёжный форум «Юность 2021» Пресс-служба Городской думы Калуги

Для участников и гостей форума вожатые подготовили творческие номера. Ребята смогли задать интересующие вопросы Юрию Моисееву и Геннадию Новосельцеву.

«Сегодня у вас есть замечательная возможность пообщаться друг с другом, найти новых друзей и единомышленников, почерпнуть новые идеи, научиться продвигать свои проекты и работать в команде», — обратился к участникам форума Юрий Моисеев.

В Калуге стартовал молодёжный форум «Юность 2021» Пресс-служба Городской думы Калуги

Затем участников ждала увлекательная игра «Форт Боярд». Командам необходимо было пройти 10 станций и показать не только свои умственные способности, но и физическую подготовку. Вместе с командами станции проходили и руководители города и области.

В программе сегодняшнего дня масса интересных мероприятий, в том числе: мастер-классы, презентации отрядов, посещение конюшни. Завершит первый день форума дискотека.