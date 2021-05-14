Красногорск, , 17:53 — REGNUM До конца 2021 года в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска появится новая школа. Об этом 14 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 825 мест. Завершить его строительство планируется в декабре 2021 года.

«Строительная готовность объекта составляет около 40%. Работы на ежедневном контроле и ведутся в соответствии с графиком», — сказано в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Подмосковья отчитались о ремонте подъездов