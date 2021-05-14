Ростов-на-Дону, , 17:50 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 204 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 мая. Это на пять случаев больше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 39 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (78), Шахтах и Зерноградском районе (по десять). Немногим менее 25% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,4% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 90 925 человек. С выздоровлением выписаны 81 438 носителей коронавируса.

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