Архангельск, , 17:48 — REGNUM В Архангельской области введут запрет на продажу алкогольных напитков в дни проведения школьных последних звонков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Последние звонки пройдут в регионе с 21 по 28 мая. Что касается вручения аттестатов выпускникам девятых и одиннадцатых классов, то торжественные мероприятия запланированы на июнь и состоятся: в Архангельске — 11, 16, 24 и 25 июня; в Северодвинске — 11, 18 и 25 июня; в Новодвинске — 11, 19 и 25 июня. В эти дни будет действовать запрет на реализацию алкоголя (за исключением времени с 10 до 13 часов, а также предприятий общественного питания)», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, в Архангельске запрет на продажу алкоголя будет действовать в течение пяти дней, в Северодвинске и Новодвинске — в течение четырех, в остальных районах — в течение шести дней и более.

«В регионе действует запрет на проведение торжественных, а также любых иных массовых мероприятий на объектах общественного питания, если в них участвует более 20 человек», — напомнила министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области оборот розничной торговли сократился более чем на 2%.