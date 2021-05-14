Электросталь, Московская область, , 17:52 — REGNUM Во время пожара в одном из домов подмосковной Электростали двум женщинам удалось выжить, выпрыгнув с 11 этажа. Об этом 14 мая сообщил телеглам-канал LIFE SHOT.

На данный момент обе они госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Примечательно, что во время ЧП женщины находились в состоянии алкогольного опьянения, указывает источник.

Пожар в трёхкомнатной квартире произошел 14 мая около 5:20.

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