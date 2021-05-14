Нижний Новгород, 14 мая, 2021, 17:46 — ИА Регнум. За 2020 год средняя зарплата жителей Нижегородской области составила 37 448 рублей, что на 4,1% больше показателя 2019 года. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

Гаэтано Беллеи. Шутник

За тот же период средний размер пенсии в регионе увеличился на 5,7% и сложился на уровне 15 589 рублей.

При этом среднедушевые денежные доходы нижегородцев по итогам 2020 года составляли 33 518 рублей.