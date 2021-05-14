Ханты-Мансийск, 14 мая, 2021, 17:46 — ИА Регнум. У губернатора Югры Натальи Комаровой выросли доходы. Об этом сообщается на сайте правительства ХМАО.

Admhmao.ru Губернатор Югры Наталья Комарова

Доходы главы Югры в 2020 году составили 5,99 млн рублей, в том числе пенсия — 385,2 тыс. рублей. В 2019 году Наталья Комарова задекларировала 5,54 млн рублей доходов.

Что касается имущества главы ХМАО, то оно осталось неизменным. В её владениях остаётся квартира площадью 186,2 кв. м и машиноместо.