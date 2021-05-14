Москва, , 17:45 — REGNUM Минэкономразвития РФ представило список из 32 проектов, которые могут получить финансирование из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает 14 мая сайт правительства РФ.

Совещание по отбору проектов провёл первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Для выделения средств министерства, которые инициировали проекты, должны представить детальные обоснования и финансовые модели.

Белоусов дал поручение до 17 мая ранжировать проекты по приоритетности и уровню проработки. Отмечается, что приоритетными станут проекты, которые должны реализовать по поручению президента, а также инициативы, способные дать синергетический эффект для развития инфраструктуры и промышленности. В частности, речь идёт о проектах в транспортной и энергетической сфере.

Кроме того, в правительстве рассматривают проекты, реализуемые с участием институтов развития, а также проекты, предусматривающие экспорт российских технологий.