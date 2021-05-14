Киев, , 17:45 — REGNUM Правительство Украины предложило действующим членам наблюдательного совета госкомпании «Нафтогаз» подписать контракты на ближайший год, заявил 14 мая на встрече с послами стран G7 премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Предполагается, что за это время правительство проведет новые конкурсы в набсовет «Нафтогаза» и на главу правления компании, цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства. Премьер подчеркнул, что соответствующее предложение было озвучено на встрече членов набсовета с президентом Владимиром Зеленским.

«Членам наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый набсовет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании», — заявил Шмыгаль.

Также, согласно словам Шмыгаля, в настоящий момент обсуждается привлечение представителя США в наблюдательный совет «Нафтогаза». Дополнительные подробности об этом премьер Украины не сообщил.

ИА REGNUMнапоминает, что правительство Украины приняло решение об увольнении главы госкомпании «Нафтогаз» Андрея Коболева 28 апреля в обход наблюдательного совета. После этого члены набсовета также заявили об уходе в отставку и нежелании работать с новым главной «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Запад в целом крайне критически воспринял решения властей Украины о смене главы «Нафтогаза» в обход наблюдательного совета, соответствующий комментарий в ходе визита в Киев дал и госсекретарь СШАЭнтони Блинкен. Накануне, 13 мая, тему функционирования набсовета «Нафтогаза» с послами стран G7 обсуждал глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак.