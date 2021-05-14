Ереван, , 17:43 — REGNUM Обострение отношений с Азербайджаном обсудил с генсеком ОДКБ Станиславом Засем 14 мая и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян, сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

Глава армянского минобороны проинформировал Зася о том, что произошло в Сюникской области — на границе с Азербайджаном, в том числе — о действиях ВС Армении.

«Подчеркнув необходимость мирного урегулирования ситуации, он (Арутюнян — прим. ИА REGNUM) счёл такие провокации против суверенных территорий Армении недопустимыми, отметив, что они серьёзно угрожают и без того хрупкому миру и региональной безопасности», — говорится в сообщении.

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