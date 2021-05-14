Донецк, 14 мая 2021, 17:42 — REGNUM Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате обстрелов, которые продолжают украинские каратели, сообщил 14 мая журналистам заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
По данным властей ДНР, в поселке шахты «Трудовская» украинские каратели убили 82-летнего местного жителя.
Еще один погибший — боец Народной милиции ДНР. Кроме того, ранения получили еще двое военных.
«В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» погиб 82-летний мирный житель. Выполняя свой долг, погиб защитник нашей республики и двое получили ранения», — рассказал Басурин.
Как сообщало ИА REGNUM, военная карательная операция Киева против республик Донбасса продолжается с весны 2014 года. За это время погибли не менее 15 тыс. человек.
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