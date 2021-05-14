Париж, , 17:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в четверг, 13 мая, с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Выражая сожаление в связи с гибелью палестинских гражданских лиц, Макрон осудил обстрелы ХАМАС и призвал Аббаса использовать свое влияние для восстановления спокойствия. Об этом 13 мая сообщает Ouest-France.

«Будучи озабочен эскалацией насилия на Ближнем Востоке, Президент Республики преисполнен решимости работать со всеми сторонами в целях скорейшего прекращения этого насилия. Возвращение к спокойствию, миру — наши приоритеты», — сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца.

«Президент Республики продолжит говорить о срочности возвращения к миру, о решительном возобновлении переговоров, необходимых для установления справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами, и о готовности Франции внести в это свой вклад», — добавляет Елисейский дворец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон призвал в Twitter «к прекращению огня, диалогу, спокойствию и миру» на Ближнем Востоке.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции оппозиция возмущена запретом акции в поддержку Палестины