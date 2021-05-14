Балашиха, Московская область, , 17:50 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил со 100-летним юбилеем 4-й полк оперативного назначения ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского в Балашихе. Об этом сообщается в телеглам-канале главы Подмосковья.

В задачи бойцов этого подразделения входит ликвидация террористических и бандитских формирований, а также обеспечение безопасности на общественных мероприятиях. В память о погибших при исполнении воинского долга бойцов губернатор вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым и офицерами полка возложил венки и цветы к мемориалу на территории дивизии.

«Губернатор, который сам когда-то проходил срочную службу в дивизии Дзержинского, поздравил личный состав и наградил за доблесть и мужество пятерых офицеров-ветеранов подразделения, а Виктор Золотов вручил полку Орден Кутузова — одну из самых высоких воинских наград», — сказано в сообщении.

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