Пермь, , 17:39 — REGNUM В Перми главе Татарии Рустаму Минниханову 14 мая представили известные по всей России разработки местных IT-специалистов, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Минниханов посетил технопарк Morion Digital, который входит в пятёрку лучших в стране. Глава Татарии ознакомился достижениями резидентов в сфере «умного» дома, создания цифровой модели региона для поддержки принятия решений, цифровым сервисом для нефтедобычи и производством автономных сервисных роботов компании «Промобот».

Директор Оскар Ягафаров заявил, что планируется создать Smart city Morion Digital — целый город, где перспективные проекты смогут жить, работать и апробировать свои технологии и разработки. Первые шаги в эту сторону уже сделаны: создан технопарк, произведена реновация большой производственной территории, более 80 компаний уже работают в технпарке, строится жилой комплекс, где внедрены технологии резидентов. «В этом смысле опыт Татарстана, проекта Иннополис, нам очень интересен, мы очень заинтересованы в сотрудничестве», — сказал он.

Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев отметил, что в Татарии накоплен огромный опыт внедрения инновационных проектов, и обмен этим опытом очень важен.

«Мы хотим пригласить наших коллег из Перми на цифровой форум, который пройдет в Татарстане в сентябре текущего года. В регионе очень серьезно развито IT-направление, и нам надо активно сотрудничать. У нас также много достижений в сфере технопарков и особых экономических зон. Готовы поделиться своим опытом», — сказал Рустам Минниханов.