Манчестер, Великобритания, , 17:36 — REGNUM Новоиспеченный чемпион Английской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 «Манчестер Сити» в рамках 36-го тура на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Последний матч этих двух команд завершился победой «горожан» со счетом 2:0. Встреча проходила в Манчестере в рамках 15-го тура АПЛ. Забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган и Ферран Торрес на 14-й и 55-й минутах соответственно.

На данный момент «Ньюкасл» с 39-ю очками занимает шестнадцатую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» за три тура до конца гарантировал себе чемпионство после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».