Дзержинский район, Калужская область, 14 мая 2021, 18:24 — REGNUM В окрестностях деревни Чапаевки 14 мая был высажен «Сад памяти» из восьми тысяч елей в честь сражавшихся с фашистскими захватчиками партизан Дзержинского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
По информации районного краеведческого музея, партизан было 167 человек. В период оккупации с 9 октября по 30 декабря 1941 года в районе действовали три отряда: под командованием секретаря парторганизации Кондровской бумажной фабрики Михаила Цветкова и председателя профкома Александа Шерстикова, секретаря райкома Василия Захарова, а также директора Полотняно-Заводской фабрики Ивана Козлова. Имена и трагическая судьба многих бойцов двух соединений до сих пор неизвестны. Отряд Ивана Козлова сражался в тылу врага почти три месяца. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 года одиннадцать бойцов были удостоены государственных наград, а командир орденом Боевого Красного знамени.
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