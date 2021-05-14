Киев, , 17:35 — REGNUM В первом квартале 2021 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщил 14 мая украинский госстат.

Согласно информации ведомства, по сравнению с предыдущим кварталом за первые три месяца текущего года ВВП уменьшился на 1,1%.

ИА REGNUM напоминает, что в государственном бюджете Украины на 2021 год заложен рост ВВП на уровне 4,6%. Власти неоднократно заявляли, что не собираются пересматривать этот прогноз, выражая уверенность, что начиная со второго квартала и до конца 2021 года экономика выйдет на положительную динамику.