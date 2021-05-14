Санкт-Петербург, 14 мая, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров снялся с праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в городское Заксобрание на новый срок. Таким образом, он не будет претендовать на переизбрание в региональный парламент.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания

М️акаров возглавит региональный список партии на выборах в Государственную Думу, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, находящийся в региональном исполкоме партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 апреля стало известно, что Макаров подал документы для участия в праймериз в Государственную Думу по спискам своей партии от Санкт-Петербурга. Неожиданно уже после этого 4 мая Макаров подал документы на участие в праймериз партии по избирательному округу №3 на выборах депутатов Законодательного собрания в сентябре 2021 года и объявил, что хочет возглавить общегородскую часть списка «ЕР» на этих выборах.

Смольный и руководство «Единой России» однозначно дали понять, что видят Макарова только в качестве депутата Госдумы, а место в Заксобрании ему придется оставить.