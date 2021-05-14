Волгоград, , 17:35 — REGNUM Новая партия вакцины от пневмококковой инфекции поступила в Волгоградскую область. Прививку сделают более 200 пенсионерам, проживающим в социальных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе администрации региона.

Прививочная кампания в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» стартовала в 2019 году. За это время вакцину, которую делают один раз в жизни, получили более 2,4 тысячи жителей, проживающих в пансионатах и интернатах области. Новая поставка обеспечит прививкой свыше 200 пенсионеров из 11 социальных учреждений.

Граждане старшего возраста активно участвуют и в вакцинации от COVID-19. По данным облздрава, привито уже более 123 тысяч волгоградцев, перешагнувших 60-летний порог.