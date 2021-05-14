Екатеринбург, , 17:40 — REGNUM Специалисты «Облкоммунэнерго» в Свердловской области завершили подготовку к летнему пожароопасному сезону. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Представители структуры проверили состояние производственных объектов на территории региона, аварийных выходов, работу систем оповещения, наличие средств тушения и тренировки рабочего персонала.

Около производственных зданий работники скосили траву, которая может легко воспламениться во время жары. От растительности были также расчищены трассы ЛЭП. В организации «окопали площадки вокруг деревянных опор и энергоустановок, расположенных в лесу».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона действует особый противопожарный режим.

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