Екатеринбург, 14 мая 2021, 17:40 — REGNUM Специалисты «Облкоммунэнерго» в Свердловской области завершили подготовку к летнему пожароопасному сезону. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Представители структуры проверили состояние производственных объектов на территории региона, аварийных выходов, работу систем оповещения, наличие средств тушения и тренировки рабочего персонала.
Около производственных зданий работники скосили траву, которая может легко воспламениться во время жары. От растительности были также расчищены трассы ЛЭП. В организации «окопали площадки вокруг деревянных опор и энергоустановок, расположенных в лесу».
Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона действует особый противопожарный режим.
Читайте ранее в этом сюжете: В ряде регионов УрФО объявили высокий класс горимости