Пермь, , 17:30 — REGNUM На состоявшемся в Перми региональном полуфинале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» за звание лучших состязались 129 участников из 26 субъектов Федерации, и 30 объявлены победителями.

Почти половина из них — 12 человек — представители Прикамья. Причем, как уже сообщал сайт краевой газеты «Звезда», исполнительный директор и организатор кунгурского международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» Анастасия Тараненко и Михаил Кузьминых из пародийного дуэта «Боня и Кузьмич» одержали победу сразу в двух треках.

Ранее региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» были проведены еще в пяти городах России: Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени. Финал пройдет в июне в Нижнем Новгороде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Партнерами выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Список финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по результатам полуфинала в Перми выглядит следующим образом:

Победители по проектному треку:

Балдина Екатерина (Пермский край, Пермь) Бычкова Светлана, а (Липецкая область, Липецк) Вавилов Василий (Пермский край, Пермь) Ворожцова Людмила (Ярославская область, Ярославль) Галиуллина Альфия (Республика Башкортостан, Уфа) Гетман Лидия, а (Оренбургская область, Оренбург) Гильмутдинов Тимур (Республика Татарстан, Казань) Григорьев Алексей (Пермский край, Оса) Кирайдт Анна (Республика Башкортостан, Уфа) Кирьянова Виктория (Москва)Климова Ирина (Пермский край, Пермь) Константинов Богдан (Пермский край, дер. Кондратово) Кузьминых Михаил (Пермский край, Пермь) Лебедева Ольга (Новосибирская область, рп. Краснообск) Лиханов Иван (Пермский край, с. Ашап) Могилевская Елена (Удмуртская республика, с. Каракулино) Плюснина Лариса (Пермский край, Кунгур) Поторочин Арсений (Владимирская область, Владимир) Сметанин Вадим (Москва)Тараненко Анастасия (Пермский край, Кунгур) Терентьева Ирина (Пермский край, Соликамск) Фетисов Андрей (Пермский край, Губаха) Шарафутдинова Галина (Республика Татарстан, Казань)

Победители по компетенциям:

Белова Вера (Кировская область, Киров) Голоднов Михаил (Пермский край, Пермь) Железняк Юлия (Удмуртская республика, Ижевск) Кузьминых Михаил (Пермский край, Пермь) Корсунский Борис (Чувашская республика, Чебоксары) Малышев Сергей (Ульяновская область, Ульяновск) Михальцова Элина (Томская область, Томск) Могилевская Елена (Удмуртская республика, с. Каракулино) Тараненко Анастасия (Пермский край, Кунгур) Цынерт Ирина (Республика Алтай, c. Камлак)