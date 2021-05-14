Прага, 14 мая 2021, 17:27 — REGNUM Об отставке генпрокурора Чехии Павла Земана с 30 июня сообщил 14 мая журналистам министр промышленности и торговли республики Карел Гавличек.
Добавим, что преемник Земана пока не назван. Как написал в Twitter чешский вице-премьер Ян Гамачек, «Земан — выдающийся юрист и профессионал».
Напомним, десять дней назад, на фоне скандала, который чешские власти инициировали по поводу взрывов на складе боеприпасов в населённом пункте Врбетице в 2014 году, Павел Земан заявлял:
В самой Чехии возникли споры о том, имелась в виду версия «причастности России» или — первоначальная версия о нарушениях на складе.
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