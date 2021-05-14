Прага, , 17:27 — REGNUM Об отставке генпрокурора Чехии Павла Земана с 30 июня сообщил 14 мая журналистам министр промышленности и торговли республики Карел Гавличек.

Добавим, что преемник Земана пока не назван. Как написал в Twitter чешский вице-премьер Ян Гамачек, «Земан — выдающийся юрист и профессионал».

Гамачек «Благодарю его за годы работы для Чешской Республики и, помимо всего прочего, за дело Врбетице».

Напомним, десять дней назад, на фоне скандала, который чешские власти инициировали по поводу взрывов на складе боеприпасов в населённом пункте Врбетице в 2014 году, Павел Земан заявлял:

«С самого начала я утверждаю, что у следствия существует только одна версия и что нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела».

В самой Чехии возникли споры о том, имелась в виду версия «причастности России» или — первоначальная версия о нарушениях на складе.

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