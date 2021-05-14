Женева, Швейцария, , 19:31 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Аданом Гебрейесус призвал богатые страны поделиться вакцинами, а не вакцинировать детей. Об этом 14 мая сообщает CNN.

«Несколько стран, у которых есть большие количество доз вакцины, начали вакцинировать тех, кто относится к низкой группе риска. Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать детей и подростков», — сказал он во время брифинга.

«В данную минуту, я призываю их передумать, и отдать вакцины в COVAX. В некоторых бедных странах вакцин было недостаточно даже для того, чтобы вакцинировать медицинский персонал, и больницы переполнены пациентами, которым немедленно нужна помощь, чтобы остаться в живых», — добавил Гебрейесус.

Напомним, второй медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC одобрил вакцину от COVID-19 производства Pfizer для подростков 12−15 лет.

Как сообщалоИА REGNUM, COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Задача механизма — обеспечение стран с низким уровнем дохода населения вакцинами от COVID-19.