Москва, 14 мая, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Проект федерального закона о Российском Красном Кресте будет в ближайшее время размещён для общественного обсуждения. Об этом сообщил на пресс-конференции 14 мая заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Toby Bradbury Красный крест

«Для развития сотрудничества необходимо продолжение тех нормативно-правовых усилий, которые предпринимались, и сегодня мы подготовили проект закона о Российском Красном Кресте», — сказал он, выразив уверенность, что «создание надлежащего правового базиса сделает работу Российского Красного Креста ещё более эффективной».

Замминистра отметил, что подготовленный Минздравом проект закона в настоящее время согласовывается с федеральными органами исполнительной власти и работа по нему находится «в достаточно продвинутой стадии».