Иваново, , 17:21 — REGNUM Деятельность межрегионального канала поставки наркотических средств в особо крупном размер пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе ведомства.

Правоохранители задержали организаторов канала — это жители Ивановской области, 1988 и 1992 годов рождения. Предварительно установлено, что задержанные являются владельцами и оптовыми сбытчиками магазина на запрещенной в России интернет-площадке, для которого приобрели в Ивановской области синтетические наркотические средства в особо крупном размере.

При обысках по месту жительства задержанных было изъято более 1,8 кг наркотиков. Партию задержанные планировали в дальнейшем сбыть на территории субъектов Центрального федерального округа.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…», санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.