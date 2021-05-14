Челябинск, 14 мая, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Челябинске 30-летняя сотрудница банка оформляла кредиты без ведома клиентов. Об этом сообщает городское УМВД.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

Женщина принимала от граждан заявки на получение кредитов, оформляла получение кредита, а затем сообщала обратившимся об отказе. Всего ей вменяют пять эпизодов на общую сумму почти 500 тыс. рублей.

Сейчас гражданке предстоит отвечать за мошенничество Ей грозит до шести лет колонии.