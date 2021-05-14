Мурманск, , 17:18 — REGNUM В Мурманской области планируют поработать режиссеры из Индии — представители Болливуда рассматривают регион как интересную локацию для съемок традиционного индийского музыкального кино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

«Многие кинокомпании, которые в этом году будут снимать свои фильмы в Заполярье, рассчитывают на участие в конкурсе на получение рибейтов — субсидий, которые могут покрыть часть расходов на производство кинофильмов в регионе. На предоставление рибейтов в Мурманской области в 2021 году предусмотрено 10 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.

В текущем году в Мурманской области планируют или уже реализуют свои проекты более 10 киностудий. Так, например, зимой завершилась работа над двумя кинопроектами: досъемки сериала «Иван» (компания «Чехов») и съемки второго сезона сериала «Полярный». Весной в Мурманской области активно работали локейшен-менеджеры исторического детектива о событиях 1943−1944 годов в Мурманске «Баренцево море», документального фильма «Адмирал», посвященного знаменитому советскому адмиралу Арсению Головко, и многосерийного проекта «Морские дьяволы» о морских спецназовцах. Производство этих проектов начнется уже в июне. Летом в Заполярье также начнутся съемки мистического триллера «Туман» режиссера Натальи Гугуевой.

Мурманскую область в качестве локации выбирают не только опытные кинопроизводители, но и начинающие режиссеры: студия «ВГИК — дебют» будет снимать в Мурманске и области два фильма «Шинед О'Коннор» и «У самого Белого моря». Кроме того, в июне телеканал HDL будет снимать тревел-шоу в Териберке.