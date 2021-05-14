Ярославль, 14 мая 2021, 17:17 — REGNUM В Ярославле медикам при диагностике раковых заболеваний помогает суперкомпьютер — единственный на всю страну. Об этом рассказал главный внештатный эндоскопист департамента здравоохранения Ярославской области Сергей Кашин.
Такая техника позволяет врачу диагностировать полипы любых размеров и не пропустить даже самое маленькое новообразование. По словам Сергея Кашина это позволит спасти жизнь многим пациентам.
С 13 мая в Ярославле проходит Всероссийский съезд онкологов, на котором специалисты со всей страны обмениваются опытом, проводят показательные операции, а также рассказывают о новой медицинской технике.